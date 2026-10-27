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Instagram, Mora: "Che serata. Felicissimo per il primo gol in casa". Wesley: "Sempre forza Roma". Malen: "Avanti così"

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di FedericoL
cristante mora
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Ingresso decisivo quello di Rodrigo Mora contro il Cagliari, con il portoghese autore del gol del 3-2. Dopo la gara l'ex Porto ha raccontato le proprio emozioni su Instagram: "Che serata, Roma! Sono felicissimo per il mio primo gol in casa e per l’atmosfera incredibile che ci ha trascinato alla vittoria.Continuiamo così, tutti insieme, partita dopo partita!"
Anche Wesley, entrato a gara in corso, ha commentato la gara su Instragram: "Sempre forza Roma". Ingresso positivo anche per Donyell Malen, autore del 4-2. "Avanti così. All glory to God", ha scritto l'olandese sui social.

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