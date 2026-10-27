Instagram, Mora: "Che serata. Felicissimo per il primo gol in casa". Wesley: "Sempre forza Roma". Malen: "Avanti così"

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LAROMA24.IT – Roma-Cagliari trova la propria soluzione definitiva all’85’. Per arrivarci, Gasperini aveva dovuto manovrare la partita come un cubo di Rubik, trovando l’incastro perfetto da una tipica...
Ci ha pensato Malen, ieri sera, a chiudere la partita contro il Cagliari all'Olimpico. La quarta rete, quella che ha messo il lucchetto al match, porta la firma dell'attaccante olandese che, secondo B...
Dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari, oggi la Roma non si allenerà. Un giorno di riposo quello concesso da Gasperini ai suoi uomini. Ma non per Wesley, che in una storia sul proprio profil...
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