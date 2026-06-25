Calciomercato Roma: per la difesa spunta Disasi. Il Chelsea chiede 25 milioni di euro

Torna di moda il nome di Axel Disasi per la difesa della Roma. Il classe 1998 di proprietà del Chelsea, già nella scorsa sessione invernale di calciomercato era finito nell'orbita dei giallorossi. Come riportato su X da Krrish, il club capitolino ha effettuato dei sondaggi per il difensore francese che rientra tra i nomi nella lista per rinforzare il reparto arretrato.

Il club inglese, però, spara alto e chiede 25 milioni di euro per il calciatore. La Roma potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea è aperto alla cessione e anche il difensore vorrebbe iniziare una nuova esperienza, dopo essere uscito dal progetto tecnico di Xabi Alonso.

? | BREAKING : AXEL DISASI ??



AS Roma have made official enquiries for Axel Disasi in the last 48 hours, Chelsea FC want package around €25m! ????#CFC



Axel Disasi is one of the names on AS Roma's centre-back shortlist this summer, with initial contacts made to understand… pic.twitter.com/Ddfr1Dnr5k — Krrish (@KrrishFT) June 25, 2026



