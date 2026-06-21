Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce insiste per Greenwood. Offerti 35 milioni più 5 di bonus al Marsiglia

Il Fenerbahce non ha abbandonato la pista che porta a Mason Greenwood. Nonostante Hakan Safi, il candidato che aveva dichiarato di voler portare l'inglese in Turchia, abbia perso le elezioni presidenziali del club, il nuovo presidente Aziz Yldrim non ha chiuso definitivamente il possibile affare.

Infatti, come riportato dal portale, il club gialloblu avrebbe incontrato l'agente del calciatore e chiesto una riduzione dell'ingaggio. Inoltre, come riferito, il Fenerbahce ha presentato un'offerta ufficiale al Marsiglia: 35 milioni di euro più 5 di bonus. La richiesta del club francese è decisamente più alta: 50 milioni di euro. La Roma continua a lavorare sulla pista, ma la concorrenza del Fenerbahce sembra essere ancora viva.

(milliyet.com.tr)

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