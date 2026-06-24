Calciomercato Roma: contatti in corso con Freuler. Possibile affondo nei prossimi giorni

Remo Freuler potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per il centrocampo della Roma. Lo svizzero è un pupillo di Gian Piero Gasperini e la stima reciproca tra i due è nota. Il centrocampista ex Atalanta è in scadenza di contratto con il Bologna e il suo futuro, ad oggi, è incerto. Il club capitolino potrebbe cogliere l'occasione e ingaggiarlo a parametro zero.

Come riportato dal sito, Freuler ha ricevuto diversi sondaggi ed è un'idea anche per la Roma che cerca alternative valide e pronte per il reparto di centrocampo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accelerata.

(tuttomercatoweb.com)

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