Calciomercato Roma: contatti con Al Hilal e Al Ahli per Soulé. Le altre piste per ora sono fredde

Sirene arabe per Mati Soulé. L'argentino è stato scelto dal club giallorosso per essere sacrificato nel caso dovesse arrivare un'offerta congrua. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, nelle ultime ore, Al Hilal e Al Ahli sono interessate al classe 2003 e in queste ore sono in corso dei contatti tra le parti. Le altre piste, come quella rappresentata dal Borussia Dortmund, per ora sono fredde ma comunque da monitorare.

#Soulé il meno intoccabile in casa #Roma (notizia di fine maggio). In quante ore contatti con due club arabi: indizi su #AlHilal e #AlAhli ma non solo. Le altre situazioni per ora fredde, ma da monitorare https://t.co/QoTQSbovbV — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 25, 2026



