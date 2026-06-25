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Calciomercato Roma: contatti con Al Hilal e Al Ahli per Soulé. Le altre piste per ora sono fredde

25/06/2026 alle 15:05.
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Sirene arabe per Mati Soulé. L'argentino è stato scelto dal club giallorosso per essere sacrificato nel caso dovesse arrivare un'offerta congrua. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, nelle ultime ore, Al Hilal e Al Ahli sono interessate al classe 2003 e in queste ore sono in corso dei contatti tra le parti. Le altre piste, come quella rappresentata dal Borussia Dortmund, per ora sono fredde ma comunque da monitorare.