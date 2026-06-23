Calciomercato, dalla Spagna: Zaragoza potrebbe raggiungere Monchi all'Espanyol

Nella sua avventura alla Roma, di fatto, non ha lasciato alcun segno. Arrivato in prestito a gennaio, Bryan Zaragoza non ha inciso con la maglia giallorossa trovando pochissimo spazio. Il cartellino dell'esterno offensivo è di proprietà del Bayern Monaco, e come riportato dal portale, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Spagna dopo l'avventura al Celta Vigo precedente all'approdo nella Capitale. L'Espanyol di Monchi ex direttore sportivo della Roma, starebbe pensando a Zaragoza per rinforzare le corsie offensive.

(mundodeportivo.com)

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