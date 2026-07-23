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Calciomercato Roma: sondaggi di club turchi e inglesi per El Aynaoui

Mercato
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 23 luglio 2026 alle 20:22
roma lazio el aynaoui
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Dopo un Mondiale giocato da protagonista con il suo Marocco, Neil El Aynaoui ha inevitabilmente attirato l'attenzione di alcuni club europei. La Roma, quindi, potrebbe ricevere delle offerte importanti per il centrocampista e in tal senso, come riportato da Eleonora Trotta, sono arrivati dei primi sondaggi da alcuni club turchi e inglesi per il numero 8 giallorosso. Nella giornata di ieri, proprio dalla Turchia, è stato registrato l'interesse del Fenerbahce. La Roma attende e aspetta di valutare delle eventuali offerte. 

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