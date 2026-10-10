Calciomercato Roma, Redmond (v.presidente Roc Nation) frena per Endrick: "Penso che resterà al Real Madrid"

Il Napoli di Max Allegri non sbaglia l'appuntamento casalingo contro il Frosinone e vince per 3-0. Doppietta per Kevin De Bruyne, andato a segno su calcio di rigore al 29' e nel finale di partita per...
Ci siamo. La Roma è pronta a scendere di nuovo in campo dopo la maxi sosta per le nazionali. Domani alle ore 12:30 gli uomini di Gasperini se la vedranno con il Como di Fabregas allo stadio Sinigaglia...
LAROMA24.IT - La Roma perde Mile Svilar per il prossimo mese. Il portiere classe 1999 ha subito una frattura non scomposta al dito del piede e dovrà stare ai box almeno fino alla prossima sosta delle...
L'Inter non sbaglia e senza problemi supera il Parma di Alberto Gilardino per 3-0. Tre gol arrivati tutti nel primo tempo. A segno Sucic, Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram. I nerazzurri di Chiv...
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