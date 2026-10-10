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Calciomercato Roma, Redmond (v.presidente Roc Nation) frena per Endrick: "Penso che resterà al Real Madrid"

Mercato
di Fabio D'Ascanio
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La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo nella finestra invernale di calciomercato. Uno dei nomi più gettonati è quello di Endrick. Il brasiliano era finito già in estate nel mirino di D'Amico e potrebbe esserci un nuovo assalto. Non manca la concorrenza, anche il Milan e diversi club di Premier League, su tutti l'Aston Villa, seguono attentamente il classe 2006. Endrick non sta trovando spazio al Real Madrid, con José Mourinho che fin qui gli ha concesso solamente una manciata di minuti.
Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che gestisce alcuni tra i campioni più noti del calcio mondiale, ha parlato del futuro del suo assistito: "In estate c'erano molti club di diversi paesi interessati a lui. La sua idea è sempre stata quella di rimanere a Madrid. Sono convinto che quando avrà l'opportunità segnerà moli gol. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo".
(Adnkronos)
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