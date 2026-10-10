Calciomercato Roma, Redmond (v.presidente Roc Nation) frena per Endrick: "Penso che resterà al Real Madrid"

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che gestisce alcuni tra i campioni più noti del calcio mondiale, ha parlato del futuro del suo assistito: "In estate c'erano molti club di diversi paesi interessati a lui. La sua idea è sempre stata quella di rimanere a Madrid. Sono convinto che quando avrà l'opportunità segnerà moli gol. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo".

(Adnkronos)