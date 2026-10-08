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Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Endrick: il brasiliano apre al prestito. Giallorossi sullo sfondo

La penna degli Altri
di FedericoL
Endrick
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Il Milan sembra far sul serio per Endrick. Come scrive il quotidiano sportivo, il brasiliano avrebbe aperto ad un trasferimento in rossonero a gennaio. Il Real Madrid non ha ancora dato l’ok all’operazione, anzi al momento l’idea dei blancos e di Mourinho non è mutata rispetto all’estate nonostante lo scarso minutaggio del giocatore. Sullo sfondo restano la Roma e l'Aston Villa.
(gasport)
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