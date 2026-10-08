Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Endrick: il brasiliano apre al prestito. Giallorossi sullo sfondo

Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole: S...
IL TEMPO - Vittoria per la "A.S. Roma". Non su un campo da calcio, bensì in un'aula di giustizia, quella della Cassazione. I magistrati hanno reso definitivo il licenziamento con culla società calcist...
Meno quattro al Como e la Roma comincia finalmente a ricomporsi. Dopo tre settimane senza campionato, Gasperini entra nella fase decisiva della preparazione del big match di domenica al Sinigaglia, do...
«Pensavo non piovesse mai a Roma» ha detto ironico De Roon, commentando le prime piogge autunnali sulla Capitale, mentre entrava in campo a Trigoria per preparare Como-Roma. Ci si è messo anche il cli...
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