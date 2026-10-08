Calciomercato Roma: per Endrick i prossimi due mesi saranno decisivi. Il Milan aveva già trovato un accordo

🚨🗣️ @MatteMoretto: “Endrick was on Milan's radar over the summer, and I can guarantee that they had reached an agreement in principle with the Brazilian. He had two proposals from Italy on the table, one from Roma and one from Milan, but Mourinho wanted to keep the player. Milan and Roma remain interested in Endrick, who is represented by Roc Nation, an agency that enjoys excellent relations with Cardinale. It will become clear later on which path Endrick wishes to pursue. Real Madrid and Milan have an excellent relationship.”— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 4, 2026
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