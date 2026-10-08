Calciomercato Roma: per Endrick i prossimi due mesi saranno decisivi. Il Milan aveva già trovato un accordo

Endrick piace alla Roma, e lo sappiamo. Ma non è solamente l'unico club italiano sulle tracce dell'attaccante del Real Madrid. C'è anche il Milan e in Premier League guardano con molto interesse alla questione anche il Manchester United e l'Aston Villa. Il profilo dipiace alla Roma, e lo sappiamo. Ma non è solamente l'unico club italiano sulle tracce dell'attaccante delMadrid. C'è anche il Milan e in Premier League guardano con molto interesse alla questione anche il Manchester United e l'Aston Villa.

Secondo le informazioni del giornalista una decisione definitiva sul futuro non è stata presa: saranno decisivi i prossimi due mesi nei quali si capirà il minutaggio dell'attaccante. Qualora dovesse essere basso, allora le possibilità di una partenza in prestito così come successo lo scorso anno quando è andato al Lione si alzerebbero e anche di parecchio.

(Fabrizio Romano)

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"Endrick era nei radar del Milan già durante l'estate e avevano raggiunto un accordo col brasiliano. Il Real aveva due proposte sul tavolo, anche della Roma, ma Mourinho voleva tenere il giocatore. Più avanti diventerà più chiaro il futuro". Questi gli ultimi aggiornamenti sulla questione Endrick, l'attaccante brasiliano che la Roma ha messo nel mirino.