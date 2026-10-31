Calciomercato Roma: occhi puntati su Ondoa. Anche la Lazio sul centrocampista del Monza

🚨 #Monza Lazio and Roma are closely monitoring the development of Monza midfielder Manga Foe-Ondoa following his impressive performances. 📞 The 20-year-old French-Cameroonian midfielder has attracted significant attention from major Serie A clubs with his recent displays. 🔄 Both clubs continue to track the youngster's progress and view him as a potential investment for the future. ⏳ Interest in Manga Foe-Ondoa is expected to grow further as he continues his development. 🇫🇷🇨🇲— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 31, 2026
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