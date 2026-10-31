Calciomercato Roma: occhi puntati su Ondoa. Anche la Lazio sul centrocampista del Monza

Il centrocampista classe 2005 si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Monza con cui ha già collezionato sei presenze in Serie A condite anche da un assist. Non solo la Roma, perché come riportato anche la Lazio sta valutando il profilo del francese.

🚨 #Monza Lazio and Roma are closely monitoring the development of Monza midfielder Manga Foe-Ondoa following his impressive performances. 📞 The 20-year-old French-Cameroonian midfielder has attracted significant attention from major Serie A clubs with his recent displays. 🔄 Both clubs continue to track the youngster's progress and view him as a potential investment for the future. ⏳ Interest in Manga Foe-Ondoa is expected to grow further as he continues his development. 🇫🇷🇨🇲 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 31, 2026