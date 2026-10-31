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Calciomercato Roma, dalla Svezia: giallorossi sulle tracce del classe 2009 Mansson. Su di lui anche United, Chelsea e Arsenal

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di FedericoL
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La Roma guarda al futuro e lo fa in Svezia. Come scrivono i media locali, il ds giallorosso Tony D'Amico ha messo gli occhi su Oliver Mansson. Centrocampista classe 2009 del Goteborg, considerano un possibile 'crack'. Secondo il quotidiano svedese Expressen, la Roma avrebbe inviato degli scout a visionarlo nell’ultimo match contro il Djurgarden. Sul ragazzo ci sarebbero anche United, Chelsea e Arsenal.
(www.expressen.se)
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