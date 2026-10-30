Calciomercato Roma: D'Amico guarda in Brasile. Occhi sul terzino sinistro Kaua Pascini

Tony D'Amico guarda anche in Sudamerica, precisamente in Brasile, per cercare di rinforzare la Roma già dalla sessione invernale di 2008 Kaua Pascini. Il brasiliano, in forza all'Atletico Mineiro, è un terzino sinistro naturale ed è considerato un vero e proprio talento pronto a sbocciare. Il dsgià dalla sessione invernale di calciomercato . Come riportato dal portale, il club giallorosso che è da tempo alla ricerca di un vice Wesley, avrebbe messo gli occhi sul classe. Il brasiliano, in forza all'Atletico Mineiro, è un

La Roma potrebbe anticipare la concorrenza e acquistarlo a un prezzo contenuto. Pascini è nel giro della nazionale Under 20 brasiliana e ha collezionato 17 presenze nell'Atletico Mineiro guidato da Jorge Sampaoli.

(tuttomercatoweb.com)