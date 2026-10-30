News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Calciomercato Roma: D'Amico guarda in Brasile. Occhi sul terzino sinistro Kaua Pascini

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Pascini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il ds Tony D'Amico guarda anche in Sudamerica, precisamente in Brasile, per cercare di rinforzare la Roma già dalla sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal portale, il club giallorosso che è da tempo alla ricerca di un vice Wesley, avrebbe messo gli occhi sul classe 2008 Kaua Pascini. Il brasiliano, in forza all'Atletico Mineiro, è un terzino sinistro naturale ed è considerato un vero e proprio talento pronto a sbocciare.
La Roma potrebbe anticipare la concorrenza e acquistarlo a un prezzo contenuto. Pascini è nel giro della nazionale Under 20 brasiliana e ha collezionato 17 presenze nell'Atletico Mineiro guidato da Jorge Sampaoli.
(tuttomercatoweb.com)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Leggi anche

Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioniCalciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni
Calciomercato Roma, Endrick pronto a chiedere il prestito a gennaio: giallorossi e Milan alla finestraCalciomercato Roma, Endrick pronto a chiedere il prestito a gennaio: giallorossi e Milan alla finestra
Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioniCalciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni
Calciomercato Roma, Endrick pronto a chiedere il prestito a gennaio: giallorossi e Milan alla finestraCalciomercato Roma, Endrick pronto a chiedere il prestito a gennaio: giallorossi e Milan alla finestra
CalciomercatoASROMAcalciomercato romaD'AMICO

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

cristante mora

La carica dei 120 chilometri percorsi: la Roma non ha mai corso come contro il Cagliari in questa stagione

LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza....

Screenshot 2026-10-30 145611

VIDEO - Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere

Mile Svilar prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio al piede. Il portiere della Roma, infatti, anche oggi ha lavorato duramente in palestra come dimostra l'ultima storia Instagram post...

Ghilardi al Maradona

Calciomercato Roma: Milan e Juventus sulle tracce di Ghilardi

Nelle ultime uscite si sta mettendo in mostra Daniele Ghilardi, sempre più dentro le rotazioni di Gasperini. L'ex centrale del Verona ha attirato su di se l'interesse di parecchie squadre. Come scrive...

NOTIZIE POPOLARI
Kvernadze

Calciomercato Roma: primi contatti per Kvernadze. Anche Crystal Palace, Everton e Monaco sull'ala del Frosinone

jUAN jESUS

Instagram, lo sfogo di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan" (FOTO)

football aboudramane diaby

Diaby: l'ex Primavera giallorosso condannato a 9 anni per sequestro di persona

nico williams molina

Nico Williams racconta l'assist decisivo nella finale dei Mondiali: "Se Molina non mi avesse spinto, non ci sarei arrivato neanche in mille vite" (VIDEO)

Koné

Koné si allena, ci sarà col Sassuolo

galantic e d'amico

Trigoria, lavoro personalizzato per Dybala. Anche Galantic e D'Amico assistono alla seduta. Domani niente conferenza stampa pre-Udinese (FOTO e VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading