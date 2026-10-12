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Calciomercato Roma, dalla Turchia: non solo le big di Premier. Anche il PSG segue Lulli

Mercato
di Fabio D'Ascanio
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Una delle sorprese dell'inizio della stagione in casa Roma è senza dubbio Emanuele Lulli. Il classe 2007 ha convinto Gian Piero Gasperini durante il ritiro estivo ed è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questo avvio di campionato. Il laterale ha inevitabilmente attirato l'attenzione di diversi top club europei. Non solo, però, le big di Premier League, perché come riportato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, anche i campioni d'Europa del PSG monitorano attentamente il giovane romanista.

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