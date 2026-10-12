Calciomercato Roma, dalla Turchia: non solo le big di Premier. Anche il PSG segue Lulli

🚨#ASRoma AS Roma's 19-year-old right-back Emanuele Lulli is drawing intense interest from top Premier League clubs and PSG! 👀 Scouting → Arsenal, Chelsea, Liverpool, and Paris Saint-Germain have all set their sights on the youngster following recent scouting missions. https://t.co/cP6lfbvYrV— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 12, 2026
L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...
Il Real Madrid si prepara per il match di Champions League contro la Roma. I Blancos nella giornata di domani raggiungeranno la Capitale, con l'ex della partita José Mourinho che alle 18 interverrà in...
Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri e ora nuovo opinionista di Dazn nel programma della domenica sera, ha parlato del cartellino rosso inflitto a Malen nel match tra Como e Roma. Ecco le sue...
Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europe...
Loading