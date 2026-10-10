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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: le big di Premier monitorano Lulli

Mercato
di Paolo Rosi
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Il talento di Emanuele Lulli non è passato inosservato in Inghilterra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Liverpool, Arsenal e Chelsea hanno acceso i riflettori sul giovane difensore della Roma, finito sotto osservazione degli scout inizialmente interessati a Wesley. Le prestazioni del classe 2007 avrebbero convinto gli scout dei club inglesi ad approfondire il suo profilo.
Anche Tottenham, Manchester City e Manchester United sarebbero al corrente della crescita del giovane terzino giallorosso. Anche il Paris Saint-Germain avrebbe mostrato apprezzamento per le sue qualità.
La Roma, consapevole del potenziale del giocatore, starebbe già valutando un rinnovo contrattuale per tutelarne il futuro e provare a respingere l'interesse dei club stranieri. Per il momento, si parla di società che monitorano il giovane difensore, senza riferimento a offerte ufficiali già presentate.
(teamtalk.com)
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