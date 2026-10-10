Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: le big di Premier monitorano Lulli

Il talento di Emanuele Lulli non è passato inosservato in Inghilterra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Liverpool, Arsenal e Chelsea hanno acceso i riflettori sul giovane difensore della Roma, finito sotto osservazione degli scout inizialmente interessati a Wesley. Le prestazioni del classe 2007 avrebbero convinto gli scout dei club inglesi ad approfondire il suo profilo.

Anche Tottenham, Manchester City e Manchester United sarebbero al corrente della crescita del giovane terzino giallorosso. Anche il Paris Saint-Germain avrebbe mostrato apprezzamento per le sue qualità.

La Roma, consapevole del potenziale del giocatore, starebbe già valutando un rinnovo contrattuale per tutelarne il futuro e provare a respingere l'interesse dei club stranieri. Per il momento, si parla di società che monitorano il giovane difensore, senza riferimento a offerte ufficiali già presentate.

(teamtalk.com)