News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Lulli insidia Molina, Mora al posto di Soulè. In mezzo spazio al fedelissimo De Roon

La penna degli Altri
di FedericoL
mora 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ancora ventiquattro ore per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Gasperini non ha ancora deciso l'undici anti Como e non c'è da sorprendersi perché l'avversario è ostico e per superare le trappole di Fabregas servirà un capolavoro tattico. (...) Pisilli - rientrato ieri in gruppo dopo una leggera influenza - parte ancora dietro nelle gerarchie. Il tecnico si affida al suo capitano De Roon, vicino a lui Koné. E a proposito di fedelissimi in avanti ci saranno Dybala e Malen. Il primo va a caccia del gol che gli manca da gennaio, l'altro vuole continuare stupire. Dal suo arrivo ha segnato 20 reti in 23 presenze, nello stesso periodo ha fatto meglio di Kane e Raphinha fermi a 18. (..) Il grande rebus rimane quello su chi completerà il tridente. Il Como difende a quattro e il modulò scelto sa-rà il 3-4-1-2. Tre i nomi per un posto. Soulé ha svolto un solo vero allenamento. È tornato nella Capitale giovedì mattina, ma non è fuori dalla corsa che al momento vede in vantaggio Mora. Il portoghese si è riaffacciato a Trigoria due giorni prima, ha brillato in nazionale (un gol e un assist con il Portogallo Under 21) ed è stato tra i migliori nel test amichevole contro la Sorianese. Non un banco di prova di altissimo livello, ma l'ex Porto ha sicuramente voglia di far bene dopo le tre panchine di fila. (...) Ma i dubbi di Gasperini non riguardano solamente l'attacco. Tutto è ancora aperto anche perché Gasperini dovrà pensare anche a Roma-Real Madrid. Rispetto all'anno scorso si gioca di martedì o mercoledì e la gestione delle rotazioni cambierà inevitabilmente. E l'altro ballottaggio è sulla fascia destra. Ieri sono stati provati sia Molina che Lulli, chi gioca domenica potrebbe riposare in Champions League. A sinistra, invece, ci sarà Wesley che si è messo alle spalle il piccolo problema muscolare che lo ha tenuto fuori dalle convocazioni di Ancelotti. (...)
(Il Messaggero)
Como-RomaRodrigo Mora

APPENA ARRIVATO

dybala 3

Nel segno di Messi

Nati sotto il segno di Messi. La settimana che calcisticamente è stata segnata dall'addio all'Argentina da parte del fenomeno di Rosario si chiuderà domani, con la sfida tra due che Messi l'hanno tifa...

gasperini

Trecento motivi per Gasp

C'è chi, tanto tempo fa, andava «a 100 all'ora». (...)  Gasp già domenica a Como, potrebbe superarlo a destra e toccare addirittura quota trecento vittorie in serie A. Un traguardo importante che lo p...

FRIEDKIN

Tutto sulla Roma

Roma resta il centro nevralgico degli interessi dei Friedkin.(...) Il gruppo texano ha deciso di mettere in vendita l’Everton, l’altra società di proprietà insieme al Cannes, acquistata nel 2024. La n...

Malen

Douvikas e Malen si sono affermati con Utrecht e Psv

Malen ci è tornato dopo aver provato la carta dell'Arsenal, Douvikas ci è invece sbarcato dopo aver lasciato per la prima volta la Grecia. L'Olanda, però, è stata fondamentale per entrambi, il trampol...

NOTIZIE POPOLARI
christian chivu

Conferenza stampa Inter-Parma, Chivu interrompe un giornalista: "Tra le grandi squadre in cui ho giocato c'è anche la Roma"

6ac8d476c0637.jpeg (1)

Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

Progetto senza titolo (9)

Archiviamo Everton e balle

mister-Juric

Monza, Juric: "Non ero pronto per la Roma, non avevo quel tipo di background"

villas boas

Villas-Boas (presidente FC Porto): "Con la cessione di Mora prima del 30 giugno il bilancio sarebbe stato positivo"

Mourinho

Real Madrid, Mourinho sulle condizioni di Mbappè: "Il suo ginocchio ha una storia clinica che non può essere ignorata, c'è un piano di recupero"

VAI AL CANALE
Foto
Allenamento 09/10/2026

Allenamento 09/10/2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Loading