Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Lulli: stipendio da un milione di euro

Instagram, De Roon si gode la nuova esperienza: "Mi sto lentamente abituando alla vita romana!" (FOTO)

ott 03, 14:36

Marten de Roon si sta ambientando nella sua nuova esperienza romana. Il centrocampista olandese ha pubblicato sui social alcune foto accompagnate da un breve messaggio: "Mi sto lentamente abituando al...