Bosnia-Svezia: Dzeko dice addio alla nazionale. Omaggi da brividi in campo e fuori (FOTO E VIDEO)

Nations League, Francia-Italia 1-1: 90' in panchina per Koné e Mancini (FOTO)

ott 02, 20:11

Alle 20:45 si sono affrontate Francia e Italia per un match di Nations League. Il match è finito 1-1 con i gol di Olise e Bastoni. I due giallorossi convocati, Gianluca Mancini per gli Azzurri e Manu...