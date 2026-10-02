Bosnia-Svezia: Dzeko dice addio alla nazionale. Omaggi da brividi in campo e fuori (FOTO E VIDEO)

Alle 20:45 si sono affrontate Francia e Italia per un match di Nations League. Il match è finito 1-1 con i gol di Olise e Bastoni. I due giallorossi convocati, Gianluca Mancini per gli Azzurri e Manu...
John Galantic protagonista al Festival dello Sport di Trento insieme a Gian Piero Gasperini. Il CEO della Roma ha raccontato il suo arrivo nel club giallorosso, dal primo impatto con il tecnico e con...
Gian Piero Gasperini si racconta dal palco del Festival dello Sport di Trento. L'allenatore della Roma è tra i protagonisti della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport e nel corso dell...
Pierluigi Gollini riavvolge il nastro del mese appena trascorso. Il portiere della Roma ha pubblicato su Instagram un nuovo dump con alcuni dei momenti vissuti a settembre, accompagnando gli scatti co...
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🇧🇦💙 Bosnien feiert seine Legende: Džeko sagt Adieu! Sarajevo hat ein Gebäude an der Ewigen Flamme in ein riesiges Trikot für Edin Džeko verwandelt. „Hvala, Dijamante!“ – Danke, Diamant! 💎 Dazu die legendäre Nummer 11 und das Datum seines letzten Länderspiels. Nach 19 Jahren,
Edin Dzeko, milli takıma böyle veda etti. Gerçekten büyük karakter, büyük futbolcu.