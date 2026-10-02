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Bosnia-Svezia: Dzeko dice addio alla nazionale. Omaggi da brividi in campo e fuori (FOTO E VIDEO)

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di MV
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Un addio da brividi quello di Edin Dzeko alla nazionale bosniaca. L'ex giocatore della Roma è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia della sua nazionale e prima del match Sarajevo ha celebrato la propria leggenda con una gigantografia da brividi: "Grazie diamante", recita la maglia esposta in piazza. 
Al momento del cambio, poi, tutti i giocatori in campo lo hanno salutato con un "pasillo de honor". 

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