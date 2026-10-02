Instagram, Gollini e il recap dell'ultimo mese: "Settembre qualitativo" (FOTO)

Momenti di paura per Leandro Paredes. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scoppiato un incendio nella casa del centrocampista argentino, situata nel quartiere privato Saint Thomas Este-Oeste, a Cann...
La Roma femminile, guidata da mister Gianpiero Piovani, si prepara ad affrontare la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women. Il Derby è in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane. Sono...
Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'i...
Arrivano conferme sulle condizioni di Bryan Cristante, dopo le indiscrezioni già emerse. Il centrocampista della Roma salterà la trasferta contro il Como a causa di una seria infiammazione al ginocchi...
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