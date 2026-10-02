News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Meno pausa

In The Box
di gabrielechianello
55F99DE0-3833-4D79-AF34-249DF13C23F8
Aggiungi come fonte preferita su Google
LR24 (A.CIARDI) - Stavolta l'argomento stadio non è stato un riempitivo, perché le notizie ci sono state, e pure molto positive per la Roma. È difficile immaginare che qualcosa vada storto. Sono rimaste in canna ai rancorosi le fake news denigratorie su Gasperini, che avrebbero fatto furore se la Roma avesse perso con l'Inter prima della sosta. Basti pensare che dopo un'estate invasa da boiate raccontate basandosi sugli scatti rubati e inoltrati, con l'allenatore immortalato al ristorante assieme a Leonardi, era bastato un pareggio a Istanbul per fare uscire da pietosi rullini le foto col tecnico giallorosso a colazione con Moggi. Diffuse ad arte, povera, per infangarne l'immagine. Penurie e miserie umane da compatire piuttosto che da combattere. La mega pausa di inizio autunno ha anticipato le voci di mercato su quotidiani, web, radio e tv. Argomento solitamente in auge da fine ottobre, che però quest'anno non prevedrà lo stop.
Quindi, è subito asta per Romano, già inserito dai quotidiani nazionali nei campetti dei titolari della prossima stagione di Inter, Juventus e Milan, paragonandolo un giorno a Rodri e l'altro a Calhanoglu, salvo lasciarlo nello sgabuzzino delle bozze quando viene travolto assieme a tutta la Nazionale dal Belgio. Per la Roma torna in auge il nome di Endrick. Provammo a scrivere a fine estate che la numero nove non fosse garanzia di titolarità e tantomeno di eterno amore ricambiato fra lui e il Real Madrid. Erano i giorni in cui veniva prima dato per certo in Premier League e poi a un passo dalla Roma. Accordi a un passo dal traguardo non ce ne sono mai stati. L'interesse nei suoi confronti, sì. L'infortunio di Mbappe potrà dargli più chance in blanco, ma oggi avvicinarlo alla Roma per gennaio è un azzardo. Ricordando, inoltre, che per quanto giovane e adattabile, per caratteristiche è una punta centrale atipica, che a Lione ha fatto piuttosto bene sulla destra. Endrick è una prima punta che con l'allenatore giusto potrà fare carriera anche decentrandosi. Ma chi crede che sia un esterno tutta fantasia e tiri a giro, alla Fofana, alla Greenwood, alla Godts, è fuori strada.
 In the box - @augustociardi75

APPENA ARRIVATO

IMG_6571

Noemi Bocchi pronta a debuttare a Ballando con le stelle: "Totti è geloso, ma farà il tifo per me"

Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consenti...

IMG_6570

Roma Femminile, il derby si tinge di rosa: insieme al Campus Bio-Medico per la salute delle donne (COMUNICATO)

La Roma Femminile scende in campo anche per la prevenzione. In occasione del derby contro la Lazio, in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane, le calciatrici giallorosse sosterranno la camp...

malen roma

Roma, la maglia da trasferta valutata come la migliore della stagione. L’elogio del New Yor Times: “Dategli lo Scudetto”

Il quotidiano New York Times ha valutato i vari kit di moltissimi club europei: Barcellona, Bayern, Chelsea, Real Madrid e tante altre. Voti diversi, ma nessuno al top. L'unica maglia che ha ricevuto...

wesley

Roma, Wesley e Lulli tra i migliori under 23 del campionato: ecco la top 11 per rendimento

L'inizio di stagione ha visto la Roma ottenere 4 vittorie e un pareggio in casa con l'Inter nelle prime cinque giornata di Serie A. Un grande avvio, che ha permesso alla squadra di Gasperini di rimane...

NOTIZIE POPOLARI
moggi

Moggi e la telefonata Comolli-Gasp: la ricostruzione (VIDEO)

gualtieri

Stadio Roma, Gualtieri: "Apertura cantieri a inizio 2027, potremmo finire anche in due anni e mezzo. Dan Friedkin si è confrontato con me per un progetto coerente con lo stile di Roma"

cristante

Si ferma Cristante, stop di 3 settimane

DYBALA

Dybala-Roma, il retroscena sul rinnovo: decisivo l’intervento di Gasperini. Rifiutate Juve e Napoli

CRISTANTE 2

Trigoria: infiammazione al ginocchio per Cristante. Verso il forfait per la sfida contro il Como

IMG_6550

Wesley e la sua passione per le super car. Il commento di Soulé: “Devi chiudere il garage”

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Loading