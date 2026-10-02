Noemi Bocchi pronta a debuttare a Ballando con le stelle: "Totti è geloso, ma farà il tifo per me"

Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consentire ai suoi fan di seguirla. In questo profilo, condividerà le prove e il dietro le quinte. La concorrente ha parlato così in conferenza stampa anche della reazione di Totti alla sua partecipazione al programma: "Francesco era scioccato e preoccupato, però poi ha capito. E' geloso, ma farà il tifo per me" ha dichiarato Noemi Bocchi. Inoltre, ha affrontato anche il tema delle critiche e e pregiudizi rivolti nei suoi confronti in questi anni: “Ho sofferto per tutto quello che è stato detto. Ho provato a schermarmi e non leggere, però le notizie mi sono arrivate. Sono qui per mettermi in gioco. Non è semplice per me. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente”.