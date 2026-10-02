Noemi Bocchi pronta a debuttare a Ballando con le stelle: "Totti è geloso, ma farà il tifo per me"

La Roma Femminile scende in campo anche per la prevenzione. In occasione del derby contro la Lazio, in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane, le calciatrici giallorosse sosterranno la camp...
LR24 (A.CIARDI) - Stavolta l'argomento stadio non è stato un riempitivo, perché le notizie ci sono state, e pure molto positive per la Roma. È difficile immaginare che qualcosa vada storto. Sono rimas...
Il quotidiano New York Times ha valutato i vari kit di moltissimi club europei: Barcellona, Bayern, Chelsea, Real Madrid e tante altre. Voti diversi, ma nessuno al top. L'unica maglia che ha ricevuto...
L'inizio di stagione ha visto la Roma ottenere 4 vittorie e un pareggio in casa con l'Inter nelle prime cinque giornata di Serie A. Un grande avvio, che ha permesso alla squadra di Gasperini di rimane...
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