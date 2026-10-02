Roma, la maglia da trasferta valutata come la migliore della stagione. L’elogio del New Yor Times: “Dategli lo Scudetto”

Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consenti...
La Roma Femminile scende in campo anche per la prevenzione. In occasione del derby contro la Lazio, in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane, le calciatrici giallorosse sosterranno la camp...
LR24 (A.CIARDI) - Stavolta l'argomento stadio non è stato un riempitivo, perché le notizie ci sono state, e pure molto positive per la Roma. È difficile immaginare che qualcosa vada storto. Sono rimas...
L'inizio di stagione ha visto la Roma ottenere 4 vittorie e un pareggio in casa con l'Inter nelle prime cinque giornata di Serie A. Un grande avvio, che ha permesso alla squadra di Gasperini di rimane...
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