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Roma, la maglia da trasferta valutata come la migliore della stagione. L’elogio del New Yor Times: “Dategli lo Scudetto”

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di gabrielechianello
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Il quotidiano New York Times ha valutato i vari kit di moltissimi club europei: Barcellona, Bayern, Chelsea, Real Madrid e tante altre. Voti diversi, ma nessuno al top. L'unica maglia che ha ricevuto il massimo dei voti è la maglia away della Roma. "Semplicemente splendida. È un'impresa non da poco ideare un design distintivo e/o originale per la maglia da trasferta di una squadra, che sia allo stesso tempo immediatamente riconoscibile come appartenente alla squadra stessa" ha affermato il quotidiano. "Adidas ha creato qualcosa di elegante e sobrio, ma che si distingue anche, e che al contempo sembra appartenere immediatamente alla Roma. Ogni dettaglio è superbo, dal doppio cinturino sul petto al colletto, fino allo sfondo leggermente avorio che fa sì che i colori secondari brillanti non risultino troppo stridenti. Date loro subito lo Scudetto". 
(New York Times)
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