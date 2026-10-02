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Como-Roma: oggi alle 15 parte la vendita libera per il settore ospiti. Tutte le info per i tifosi giallorossi

Biglietti
di gabrielechianello
settore ospiti genoa roma
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La sosta nazionali si avvicina alla conclusione e si riavvicina la Serie A. Dopo il pareggio con l'Inter nell'ultima gara di campionato, la Roma si prepara ad affrontare il Como allo stadio Sinigaglia. Un match importantissimo, dove i tifiosi giallorossi potranno tornare a sostenere la propria squadra dopo mesi di divieti. Infatti, la vendita libera dei biglietti per il settore ospiti partirà oggi alle 15, con un prezzo di 25 euro a tagliando senza nessuna limitazione riguardo la residenza. La chiusura delle vendite è prevista per le 19 del 10 ottobre o ad esaurimento dei posti disponibili. Per accedere al settore ospiti, sa I tifosi romanisti sono pronti a tornare in trasferta.
(Comofootball.com)
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Il club giallorosso ha comunicato tutte le info utili per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti del Sinigaglia. Ecco quanto è stato comunicato: 
Domenica 11 ottobre 2026 è in programma Como-Roma, giornata numero 6 di Serie A.
La partita si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia, con calcio d'inizio alle 12:30.
Ecco cosa sapere sulle modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti.

Modalità d'acquisto

La vendita dei biglietti per il settore ospiti, dedicato ai tifosi giallorossi, parte venerdì 2 ottobre alle ore 15:00 sul sito ufficiale del club lariano.
Per accedere al settore ospiti sarà obbligatorio essere in possesso della AS Roma Card (Fidelity Card) in corso di validità. La fase di vendita terminerà alle ore 19:00 del 10 ottobre. 
Il giorno della partita non sarà possibile acquistare tagliandi presso l'impianto.
(asroma.com) 
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