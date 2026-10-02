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Bogdan e la reunion con De Rossi ed El Shaarawy: "Certi ricordi restano per sempre" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
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Bogdan Lobont, ex portiere della Roma dal 2009 al 20018, ha ritrovato due dei suoi ex compagni durante la lunga esperienza in giallorosso, ovvero Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy, ora entrambi al Genoa. Il club rossoblu oggi giocherà a Bucarest in un amichevole contro il Rapid Bucarest e Lobont ha approfittato della loro presenza in Romania per ritrovarli. L'ex portiere in un post su Instagram ha pubblicato gli scatti della reunion e ha scritto: "Certi spogliatoi non si dimenticano. Certi ricordi restano per sempre. Roma nel cuore, sempre". 

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