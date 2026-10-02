Bogdan e la reunion con De Rossi ed El Shaarawy: "Certi ricordi restano per sempre" (FOTO)

Bogdan Lobont, ex portiere della Roma dal 2009 al 20018, ha ritrovato due dei suoi ex compagni durante la lunga esperienza in giallorosso, ovvero Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy, ora entrambi al Genoa. Il club rossoblu oggi giocherà a Bucarest in un amichevole contro il Rapid Bucarest e Lobont ha approfittato della loro presenza in Romania per ritrovarli. L'ex portiere in un post su Instagram ha pubblicato gli scatti della reunion e ha scritto: "Certi spogliatoi non si dimenticano. Certi ricordi restano per sempre. Roma nel cuore, sempre".