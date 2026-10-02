Pagano: "Con Mourinho mi sono trovato bene fin da subito, ti spinge sempre a dare il massimo"

L'ex giallorosso Riccardo Pagano, ora al Cesena, ha rilasciato un'intervista al sito di Gianluca Di Marzio, ripercorrendo la sua carriera. Le sue parole: "Sto giocando in una posizione inedita per me: da 'play'. Ma ammetto che mi sta piacendo molto, mi trovo a mio agio ed è un fattore positivo: bisogna essere capaci di adattarsi in più zone del campo. Il mio sogno? Tornare in Serie A. Mi piacerebbe farlo proprio con questa maglia"

Sulla Roma..

"Ho passato tutta la mia vita a Trigoria: sono entrato che ero un bambino. Non è stato facile staccarsi, ma era giunto il momento".

Il rapporto con Mourinho...

"Mi sono trovato bene fin da subito, fin dai primi giorni di allenamento. Dopo il ritiro estivo mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: 'Da oggi sarai stabilmente in prima squadra, sarai uno di noi. Mi sei piaciuto tanto in questi giorni'. Sentirsi dire parole simili da un allenatore del genere è bellissimo. Ti spinge sempre a dare il massimo: a prescindere che tu sia appena salito dalla Primavera o abbia dieci anni di carriera, lui tratta tutti allo stesso modo".

Il rapporto con Cherubini...

"Con Luigi Cherubini c'è un legame fortissimo. Entrambi di Tivoli, siamo praticamente cresciuti insieme. Andavamo a Trigoria e siamo stati persino in vacanza insieme: ci sentiamo tutti i giorni".

Un amico che ritroverà da avversario nella sfida di sabato 10 ottobre contro il Benevento

"Non vediamo l’ora di tornare in campo. Cercheremo di imporre il nostro gioco e dominare la partita, trovando quella continuità nel secondo tempo che ci è mancata nelle prime uscite. Giochiamo bene e dobbiamo raccogliere i punti che meritiamo".

(gianlucadimarzio.com)