Roma, Wesley e Lulli tra i migliori under 23 del campionato: ecco la top 11 per rendimento

L'inizio di stagione ha visto la Roma ottenere 4 vittorie e un pareggio in casa con l'Inter nelle prime cinque giornata di Serie A. Un grande avvio, che ha permesso alla squadra di Gasperini di rimanere imbattuta, almeno fino al rientro dalla sosta. Tra i protagonisti c'è sicuramente Wesley, fondamentale con le sue progressioni offensive. Infatti, il laterale brasiliano è stato inserito in base al Sofascore Rating di queste prime gare di campionato nella top 11 degli under 23. Ma non solo, nella formazione spicca anche Emanuele Lulli, valorizzato proprio in questi primi match da Gasperini. Un dato che testimonia come l'ex Flamengo e il classe 2007 siano sempre più fondamentali per la squadra giallorossa.