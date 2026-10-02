Roma Femminile, il derby si tinge di rosa: insieme al Campus Bio-Medico per la salute delle donne (COMUNICATO)

Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consenti...
LR24 (A.CIARDI) - Stavolta l'argomento stadio non è stato un riempitivo, perché le notizie ci sono state, e pure molto positive per la Roma. È difficile immaginare che qualcosa vada storto. Sono rimas...
Il quotidiano New York Times ha valutato i vari kit di moltissimi club europei: Barcellona, Bayern, Chelsea, Real Madrid e tante altre. Voti diversi, ma nessuno al top. L'unica maglia che ha ricevuto...
L'inizio di stagione ha visto la Roma ottenere 4 vittorie e un pareggio in casa con l'Inter nelle prime cinque giornata di Serie A. Un grande avvio, che ha permesso alla squadra di Gasperini di rimane...
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