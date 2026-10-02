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Roma Femminile, il derby si tinge di rosa: insieme al Campus Bio-Medico per la salute delle donne (COMUNICATO)

Roma Femminile
di gabrielechianello
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La Roma Femminile scende in campo anche per la prevenzione. In occasione del derby contro la Lazio, in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane, le calciatrici giallorosse sosterranno la campagna “È il tuo tempo”, promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma, nell’ambito di “Ottobre Rosa”. 
L’iniziativa punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dei controlli regolari per la salute femminile. Le giocatrici della Roma scenderanno in campo con una fascia rosa al braccio, trasformando così il derby in un momento di sensibilizzazione rivolto non solo alle donne, ma a tutta la popolazione. 
Prima del fischio d’inizio, inoltre, lo speaker dello stadio leggerà un messaggio informativo dedicato alla campagna. Anche il pubblico del Tre Fontane sarà coinvolto attraverso la distribuzione di gadget e materiale informativo.
(asroma.com)
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