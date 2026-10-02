Femminile, le convocate di Piovani per il derby: rientra Pilgrim

Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'i...
Arrivano conferme sulle condizioni di Bryan Cristante, dopo le indiscrezioni già emerse. Il centrocampista della Roma salterà la trasferta contro il Como a causa di una seria infiammazione al ginocchi...
La Roma ha celebrato sui social il compleanno di Alisson, ex portiere giallorosso oggi al Liverpool. Il club ha pubblicato una foto del brasiliano con il messaggio “Auguri, Alisson!”, accompagnato dal...
Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consenti...
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