Social Network, il club festeggia il compleanno dell'ex portiere giallorosso: "Auguri, Alisson!"

La Roma ha celebrato sui social il compleanno di Alisson, ex portiere giallorosso oggi al Liverpool. Il club ha pubblicato una foto del brasiliano con il messaggio “Auguri, Alisson!”, accompagnato dalle bandiere di Italia e Brasile. Il portiere, arrivato nella Capitale nel 2016 e protagonista di due stagioni in giallorosso, compie oggi 34 anni.