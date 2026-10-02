Social Network, il club festeggia il compleanno dell'ex portiere giallorosso: "Auguri, Alisson!"

La Roma femminile, guidata da mister Gianpiero Piovani, si prepara ad affrontare la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women. Il Derby è in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane. Sono...
Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'i...
Arrivano conferme sulle condizioni di Bryan Cristante, dopo le indiscrezioni già emerse. Il centrocampista della Roma salterà la trasferta contro il Como a causa di una seria infiammazione al ginocchi...
Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consenti...
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