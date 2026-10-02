Cristante, seria infiammazione al ginocchio: salta il Como ed è a rischio anche per il Real Madrid

ULTIM'ORA ROMA#Cristante salta la trasferta di #Como: seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche la partita contro il #RealMadrid #SkySport #SkySerieA #SerieA— skysport (@SkySport) October 2, 2026
La Roma femminile, guidata da mister Gianpiero Piovani, si prepara ad affrontare la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women. Il Derby è in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane. Sono...
Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'i...
La Roma ha celebrato sui social il compleanno di Alisson, ex portiere giallorosso oggi al Liverpool. Il club ha pubblicato una foto del brasiliano con il messaggio “Auguri, Alisson!”, accompagnato dal...
Noemi Bocchi è pronta a debuttare in TV nel programma storico di Milly Carlucci "Ballando con le stelle". L'attuale compagna di Totti ha creato un profilo Instagram, "Un passo alla volta" per consenti...
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