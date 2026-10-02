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Femminile, Piovani: "Dobbiamo reagire subito e portare a casa questo derby"

Roma Femminile
di Paolo Rosi
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Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'inizio alle 18. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, RaiSport e RaiPlay.
Alla vigilia della sfida, il tecnico della Roma Gianpiero Piovani ha parlato delle condizioni della squadra, dell'avversaria e della gestione della tensione in una partita particolarmente sentita.
Quali sono le condizioni della squadra dal punto di vista fisico ed emotivo?
"Nella sfida con il Barcellona, le ragazze a livello fisico e mentale hanno speso tantissimo. Questi due giorni ci sono serviti per ricompattarci, studiare bene la prossima partita, perché il Derby per noi è molto importante. Dobbiamo avere la giusta tensione, ma nello stesso tempo ci deve essere anche la serenità e la lucidità di andare ad affrontare una squadra tosta, con un buon gioco, che fa della collettività un punto di forza. Sarà difficile da battere, ma noi, pur arrivando da una sconfitta, sappiamo che dobbiamo reagire subito e portare a casa questo risultato".
La Lazio arriva da un pareggio a reti inviolate, ma nelle partite di Women's Cup abbiamo visto anche una squadra capace di attaccare e con individualità interessanti. Si aspetta un atteggiamento attendista da parte delle biancocelesti?
"Conoscendo il tecnico, Gianluca Grassadonia, non penso, perché è una squadra che si sa difendere bene, bella compatta, ma nello stesso tempo ha anche armi importanti per ribaltare l'azione in poco tempo. Davanti hanno delle giocatrici molto rapide e quindi dovremo stare attenti soprattutto a queste cose. Poi, logicamente, come dico sempre alle ragazze, l'avversario più pericoloso siamo noi stesse, perché se noi siamo noi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Appena caliamo un po' di intensità, qualsiasi squadra può metterci in difficoltà".
Un Derby è una partita molto sentita, che porta con sé più tensione, come va gestita?
"Ci deve essere la giusta adrenalina e tensione per affrontare questo Derby, nello stesso tempo dobbiamo avere anche tanta lucidità soprattutto in fase di possesso e negli ultimi 25 metri, dove noi in questo momento sbagliamo troppo l'ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare tanto su questo fondamentale, logicamente serve del tempo. Anche nelle sconfitte, la prestazione non è mai mancata e questo è incoraggiante".
(asroma.com)
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