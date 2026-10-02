Paura per Paredes: incendio nella sua casa in Argentina, nessun ferito

Pierluigi Gollini riavvolge il nastro del mese appena trascorso. Il portiere della Roma ha pubblicato su Instagram un nuovo dump con alcuni dei momenti vissuti a settembre, accompagnando gli scatti co...
La Roma femminile, guidata da mister Gianpiero Piovani, si prepara ad affrontare la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women. Il Derby è in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane. Sono...
Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'i...
Arrivano conferme sulle condizioni di Bryan Cristante, dopo le indiscrezioni già emerse. Il centrocampista della Roma salterà la trasferta contro il Como a causa di una seria infiammazione al ginocchi...
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