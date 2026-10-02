News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Paura per Paredes: incendio nella sua casa in Argentina, nessun ferito

Altre
di Matteo Esposito
paredes boca juniors
Aggiungi come fonte preferita su Google
Momenti di paura per Leandro Paredes. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scoppiato un incendio nella casa del centrocampista argentino, situata nel quartiere privato Saint Thomas Este-Oeste, a Canning, in Argentina. Fortunatamente l'episodio non ha provocato feriti e le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi al resto dell'abitazione. 
Secondo quanto riportato dall'emittente argentina, l'incendio sarebbe stato provocato da una batteria situata nella parte superiore della proprietà. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Esteban Echeverría, il cui rapido intervento ha impedito alle fiamme di propagarsi agli altri ambienti della casa. 
Nessuna conseguenza, dunque, per l'ex centrocampista della Roma: Paredes è regolarmente atteso in campo con il Boca Juniors nella sfida contro l'Unión, valida per l'undicesima giornata del Torneo Clausura
(TyC Sports)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

gollini

Instagram, Gollini e il recap dell'ultimo mese: "Settembre qualitativo" (FOTO)

Pierluigi Gollini riavvolge il nastro del mese appena trascorso. Il portiere della Roma ha pubblicato su Instagram un nuovo dump con alcuni dei momenti vissuti a settembre, accompagnando gli scatti co...

serie-a-femminile-roma-inter-squadra-esultanza-6a2aefcb165f5

Femminile, le convocate di Piovani per il derby: rientra Pilgrim

La Roma femminile, guidata da mister Gianpiero Piovani, si prepara ad affrontare la Lazio nella seconda giornata di Serie A Women. Il Derby è in programma sabato 3 ottobre alle 18 al Tre Fontane. Sono...

b23e9b52bfec-gianpiero-piovani-responsabile-tecnico-as-roma-femminile

Femminile, Piovani: "Dobbiamo reagire subito e portare a casa questo derby"

Al termine della sosta per le Nazionali, la Roma Femminile sarà impegnata nel Derby contro la Lazio. Sabato 3 ottobre al Tre Fontane è in programma la seconda giornata di Serie A Women, con calcio d'i...

cristante-6a6665a245249

Cristante, seria infiammazione al ginocchio: salta il Como ed è a rischio anche per il Real Madrid

Arrivano conferme sulle condizioni di Bryan Cristante, dopo le indiscrezioni già emerse. Il centrocampista della Roma salterà la trasferta contro il Como a causa di una seria infiammazione al ginocchi...

NOTIZIE POPOLARI
moggi

Moggi e la telefonata Comolli-Gasp: la ricostruzione (VIDEO)

cristante

Si ferma Cristante, stop di 3 settimane

malen roma

Roma, la maglia da trasferta valutata come la migliore della stagione. L’elogio del New Yor Times: “Dategli lo Scudetto”

55F99DE0-3833-4D79-AF34-249DF13C23F8

Meno pausa

DYBALA

Dybala-Roma, il retroscena sul rinnovo: decisivo l’intervento di Gasperini. Rifiutate Juve e Napoli

CRISTANTE 2

Trigoria: infiammazione al ginocchio per Cristante. Verso il forfait per la sfida contro il Como

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: allenamento mattutino 2.10.2026

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Loading