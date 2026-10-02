Paura per Paredes: incendio nella sua casa in Argentina, nessun ferito

Momenti di paura per Leandro Paredes. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scoppiato un incendio nella casa del centrocampista argentino, situata nel quartiere privato Saint Thomas Este-Oeste, a Canning, in Argentina. Fortunatamente l'episodio non ha provocato feriti e le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi al resto dell'abitazione.

Secondo quanto riportato dall'emittente argentina, l'incendio sarebbe stato provocato da una batteria situata nella parte superiore della proprietà. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Esteban Echeverría, il cui rapido intervento ha impedito alle fiamme di propagarsi agli altri ambienti della casa.

Nessuna conseguenza, dunque, per l'ex centrocampista della Roma: Paredes è regolarmente atteso in campo con il Boca Juniors nella sfida contro l'Unión, valida per l'undicesima giornata del Torneo Clausura.

(TyC Sports)