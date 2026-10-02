Nations League, Francia-Italia: Koné e Mancini partono dalla panchina (FOTO)

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Pierluigi Gollini riavvolge il nastro del mese appena trascorso. Il portiere della Roma ha pubblicato su Instagram un nuovo dump con alcuni dei momenti vissuti a settembre, accompagnando gli scatti co...
Momenti di paura per Leandro Paredes. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scoppiato un incendio nella casa del centrocampista argentino, situata nel quartiere privato Saint Thomas Este-Oeste, a Cann...
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Le XI de départ des Bleus pour affronter l'Italie ce soir 💙🇫🇷 Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 📺 #FRAITA
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Roberto Mancini! 🇫🇷 Francia 🆚 Italia 🇮🇹 ⏰ Ore 20.45 🏟️ Stade de France - Saint-Denis 📺 Rai Uno #FranciaItalia #NationsLeague #Nazionale #VivoAzzurro