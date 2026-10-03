Segnali Endrick. D'Amico al lavoro

[...] Alla Roma piace Endrick e a Endrick piace la Roma. Un incrocio di gradimenti che rende il brasiliano una pista concreta e soprattutto una priorità nei pensieri di D'Amico, che lo considera un rinforzo di peso per gennaio, capace di aggiungere qualità, talento e prospettiva all'attacco di Gasperini. Il club giallorosso lavora sul giocatore dalla scorsa estate e ha già incassato il gradimento del ragazzo e del padre, che vorrebbe vederlo nuovamente protagonista. Endrick già qualche settimana fa aveva confidato ad amici che la Roma del suo connazionale Wesley è una possibilità davvero molto concreta. [...] In questo avvio di stagione Endrick ha giocato appena 4 minuti. Un avvio di stagione lontanissimo dalle aspettative del ventenne di Taguatinga, ma anche da quelle di chi conosce il suo talento e sa quanto abbia bisogno di giocare per completare la propria crescita. [...]

La scorsa stagione al Lione aveva trovato continuità fino a conquistare la convocazione al Mondiale. «In Francia ha ritrovato la felicità – aveva spiegato il padre –. Il Real Madrid gli aveva tolto il campo». Una frase che racconta il desiderio della famiglia: vedere Endrick giocare, crescere e tornare a sentirsi protagonista. Ed è proprio questo che Gasperini sarebbe felice di restituirgli. La Roma potrebbe diventare così la tappa ideale per rilanciare un talento che ha ancora tutto da dimostrare. [...] Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma la Roma non molla la presa. D'Amico dialoga e prepara la possibile accelerazione. Endrick cerca minuti, la Roma cerca qualità per l'attacco di Gasp. [...]

(Corsport)