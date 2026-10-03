Tre giorni liberi per la squadra

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Tre giorni di riposo prima di tuffarsi nella preparazione del big match contro il Como. Gasperini ha dato appuntamento ai giallorossi a martedì pomeriggio per riprendere gli allenamenti. Non sarà presente in gruppo Cristante, alle prese con il problema al collaterale del ginocchio che lo terrà fermo ai box per un paio di settimane. La conferma è arrivata direttamente dall'allenatore piemontese in occasione del Festival dello Sport di Trento: «Ha un problema al ginocchio e se stai fuori due settimane in un periodo in cui si gioca spesso, rischi di saltare cinque partite. Recupererà in fretta». L'obiettivo è riavere a disposizione il capitano giallorosso per la gara sul campo del Napoli in programma il 24 ottobre. Saranno De Roon e Pisilli, nel frattempo, ad affiancare Koné in mezzo al campo, con l'olandese che potrebbe fare il suo esordio da titolare proprio a Como. Da martedì Gasp inizierà a riabbracciare i giocatori impegnati in nazionale. A cominciare da N'Dicka, che oggi disputerà l'ultima gara di questa maxi-sosta con la Costa d'Avorio. Gli ultimi a rientrare saranno gli argentini Balerdi, Castro e Soulé: si riaffacceranno a Trigoria giovedì.