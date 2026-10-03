Senza Cristante, a Como l'ora di De Roon

A poche ore dal "sì" pronunciato da Gaia De Rossi in aula alla richiesta di adozione presentata dalla moglie del padre, Sarah Felberbaum, la mamma della 21enne, Tamara Pisnoli, che si è costituita nel...
Finalmente i tifosi della Roma potranno tornare in trasferta. Nove mesi dopo, in occasione di Como-Roma, i romanisti potranno partire al seguito della squadra e infatti il sito del Como è stato preso...
Se la Roma è una sfidante credibile per l'Inter sulla strada per lo scudetto, nella corsa al nuovo stadio è sicuramente in vantaggio. Non è detto che vinca, ma Milano al momento è dietro. [...] La dif...
Non è e non sarà mai una partita come le altre. Anche al femminile. Oggi alle 18 c'è Roma-Lazio al Tre Fontane per la seconda giornata di campionato (diretta su Dazn, Rai Sport e in streaming su Rai P...
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