Senza Cristante, a Como l'ora di De Roon

[...] Si è chiusa ieri la settimana di lavoro a Trigoria, con l'allenamento mattutino tra campo e palestra. Il tecnico ha poi salutato il gruppo, concedendo tre giorni di riposo e dando l'arrivederci a martedì pomeriggio, quando inizierà la preparazione alla gara del Sinigaglia. In quell'occasione mancherà Cristante, fermato dal problema al ginocchio, come confermato proprio da Gasperini: «Salterà le prime partite dopo la sosta, ma recupererà in fretta». Dunque, out sicuro con Como e Real Madrid. Per sostituirlo e fare coppia con Koné si scalda De Roon, uno dei pochi ad aver trascorso l'intera sosta a Trigoria. [...] All'olandese, uno dei fedelissimi di Gasp all'Atalanta, il compito di garantire equilibrio alla Roma a Como, dove tornerà il tifo romanista nella veste migliore. [...]

(Corsera)