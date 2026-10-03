Riaprono le trasferte. Cristante, niente Real

Dopo nove mesi i tifosi giallorossi potranno tornare in trasferta. Ieri il sito del Como è stato preso d'assalto, in poche ore i circa 1000 biglietti a disposizione sono stati quasi polverizzati. [...]Tanta la voglia dei romanisti di ritornare a sostenere la squadra lontano dall'Olimpico. Una possibilità che manca dalla partita col Torino del 18 gennaio, data che coincide anche con l'ultimo gol di Dybala. Chi invece non ci sarà al Sinigaglia è Cristante (fuori anche col Real). Sarà out per un'infiammazione al ginocchio, ma per i tempi di recupero precisi c'è ancora da aspettare. La prossima settimana effettuerà altri esami strumentali, la speranza è che possa rimanere fuori 'solamente' 15 giorni e provare il recupero in extremis per il match contro il Genoa in programma il 17 ottobre. [...] Bryan non salta una gara per infortunio da quella contro l'Az Alkmaar del 24 gennaio 2025. In pole per sostituirlo c'è de Roon che, a differenza di Pisilli, è rimasto a Trigoria e non ha giocato nessuna partita con la nazionale. L'altra maglia è ovviamente per Manu Koné, punto fermo sia della Roma che della nazionale francese. Migliorano le condizioni di Malen e Wesley. I due anche ieri hanno svolto una sessione di allenamento personalizzato, ma sono pronti a tornare col resto del gruppo e ci saranno al 100% contro la squadra di Fabregas. [...]

(Il Messaggero)