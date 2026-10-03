Stop per Cristante, via al ballottaggio tra Pisilli e De Roon

Gasperini, forse per tenere lontano il malocchio, fin qui ci aveva scherzato su. Battute a occhi bassi, per non sfidare la mala sorte, sullo stato di forma dei suoi ragazzi. Sulla felicità di poter avere a disposizione l'intera rosa. Occhi puntati sul fragilissimo Paulo Dybala ovviamente. Ma a fermarsi per primo alla fine è stato Bryan Cristante. Già, proprio lui sarà costretto a saltare almeno le sfide contro Como e Real Madrid. La causa? Un'infiammazione al ginocchio destro. [...] E ora tormento vero per i tifosi. Anche per chi lo ha sempre criticato: oggi è difficile immaginare una Roma senza Cristante. Eppure, almeno per i prossimi 180 minuti, non ci sarà nulla da fare: primo rebus di stagione per Gasp.

Per uscire dall'angolo ci sono due opzioni. La corsa di Pisilli oppure l'esperienza di De Roon, preso per l'instant team voluto dal tecnico con cui ha condiviso anni importanti con la maglia dell'Atalanta.[...] E tra poco tornerà a disposizione anche Lorenzo Pellegrini. [...] Da una parte l'azzurrino già in rete due volte in questa Serie A. Dall'altra De Roon, il mediano vecchio stampo a cui è bastata una manciata di minuti per battere lo scetticismo dell'ambiente giallorosso. [...]

(la Repubblica)