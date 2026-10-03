Tutti al Tre Fontane, è il giorno del derby

Non è e non sarà mai una partita come le altre. Anche al femminile. Oggi alle 18 c'è Roma-Lazio al Tre Fontane per la seconda giornata di campionato (diretta su Dazn, Rai Sport e in streaming su Rai Play) e vale già tanto. I punti hanno un peso specifico differente. Due squadre diverse, nuove. [...] Dalle parti di Trigoria sarà il primo di Gianpiero Piovani . Vero, lui i derby li ha vissuti a Milano, ma non è la stessa cosa. Non c'è la stessa passione. [...] La Lazio non ha mai vinto un derby, anche quando sembrava potesse approfittare di qualche momento negativo della Roma. Alla fine l'esperienza, gli obiettivi diversi, e in alcuni casi un po' di fortuna, sono stati fattori che hanno fatto la differenza. Ma il pronostico non è mai scritto. La Roma al debutto in Serie A ha vinto in trasferta contro il Sassuolo. [...] Dal 6 settembre ad oggi la Roma ha giocato quattro partite in più della Lazio. Semifinale e finale di Women's Cup e i primi due turni di Champions League. Le energie fisiche e mentali spese sono state tante. Ma non può essere un alibi.

«Conoscendo Grassadonia non mi aspetto una squadra attendista - la presentazione di Piovani - anche perché davanti hanno delle giocatrici molto rapide». «L'adrenalina e la tensione per affrontare questo tipo di partite deve essere giusta. Dobbiamo essere lucide negli ultimi 25 metri dove stiamo sbagliando troppo». Rispetto alla sfida di Champions persa contro il Barcellona per 6-0 mercoledì scorso qualche cambio di formazione ci potrebbe essere, soprattutto sulla prima linea: «Dopo la sconfitta sappiamo di dover reagire subito e portare a casa questo risultato». [...]

(Il Messaggero)