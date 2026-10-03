Cristante out, almeno venti giorni di stop. Week-end di riposo, martedì la ripresa

IL ROMANISTA (C. CIOTTI) - L'importanza di essere Bryan Cristante. Di chi da anni guida il centrocampo della Roma. Uno dei capitani della Roma. Troppo spesso, però, criticato o sottovalutato per spessore, costanza di rendimento e integrità. [...] Ora, però, Gasperini dovrà fare i conti con l'assenza del mediano classe 1995 che non ha risposto alla chiamata dell'Italia per una lombalgia durante la maxi sosta e si è fermato a Trigoria per un problema al ginocchio (nello specifico al collaterale). Un infortunio che, in attesa di ulteriori valutazioni, dovrebbe lasciarlo ai box per circa venti giorni con l'obiettivo di recuperarlo tra i convocati per la sfida contro il Napoli, in programma il 24 ottobre allo Stadio Maradona e valida per l'ottava giornata di campionato. [...]

E, senza Bryan, già dal big match contro la squadra di Fabregas De Roon e Pisilli lotteranno per un posto al fianco di Koné, prima delle necessarie rotazioni considerando i tanti impegni. E, a proposito di impegni, la Roma ha continuato il lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria anche ieri mattina con l'ultimo allenamento della settimana. [...] Per la squadra sono previsti tre giorni di riposo concessi dal tecnico che, in attesa del rientro dei nazionali, ritroverà il gruppo martedì pomeriggio per la ripresa.