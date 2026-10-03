La piramide dei giocatori della Roma del sindaco Gualtieri: "Il primo posto di Totti è fuori discussione" (VIDEO)

La piramide dei migliori calciatori della storia fatta dal sindaco di Roma Gualtieri. Nel giochetto che ormai spopola, anche il primo cittadino romano ha detto la sua. Al secondo posto ci sono Falcao e Conti, un filino sopra a "Pruzzo, De Rossi e Dybala, che merita di stare in questa top - dice Gualtieri - e che ovviamente può ancora fare".

In cima ovviamente Totti: "Il primo posto al capitano è fuori discussione, vince lui. Intitoliamo a lui il nuovo stadio? Questo lo decide la società" chiude Gualtieri.