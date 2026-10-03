Como-Roma: biglietti polverizzati in poche ore

Finalmente i tifosi della Roma potranno tornare in trasferta. Nove mesi dopo, in occasione di Como-Roma, i romanisti potranno partire al seguito della squadra e infatti il sito del Como è stato preso d'assalto. I mille biglietti a disposizione sono terminati in poche ore, suscitando anche le polemiche dei tifosi per i disservizi del sito.