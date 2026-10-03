Tamara Pisnoli e De Rossi, lite sulla figlia. L’ex moglie si oppone alla richiesta di adozione di Gaia: «Mi hanno esclusa»

A poche ore dal "sì" pronunciato da Gaia De Rossi in aula alla richiesta di adozione presentata dalla moglie del padre, Sarah Felberbaum, la mamma della 21enne, Tamara Pisnoli, che si è costituita nella causa iniziata ieri opponendosi, ha affidato al suo avvocato una dura critica nei confronti dell'ex marito Daniele De Rossi e dell'attuale moglie, sostenendo che «l'iniziativa dell'adozione non è stata preceduta da alcun confronto» con lei. Non solo. Pisnoli, ha proseguito il legale Simone Ciccotti, «ritiene irrispettosa verso la figlia ogni utilizzazione mediatica dell'iniziativa giudiziaria. Attività posta in essere dalla signora Felberbaum e che ingenera il dubbio del perseguimento di un interessato sfruttamento a fini commerciali di una scelta di vita che, se sincera e spontanea, avrebbe rifuggito la condivisione con i mondi mediatici e social». La causa è iniziata ieri mattina alle 11 davanti alla prima sezione collegiale del Tribunale civile di Roma. Presenti in aula Gaia De Rossi, che ha dato il consenso a essere adottata, e Sarah Felberbaum, accompagnata dall'avvocato di quest'ultima, Antonio Conte. [...]

Ad annunciare la decisione di adottare Gaia era stata proprio Felberbaum in un'intervista rilasciata pochi giorni fa al settimanale "F", nella quale aveva spiegato che era stata la 21enne a chiederle di diventare sua figlia. Legalmente, però, la richiesta doveva partire dall'adottante. E così è stato. [...] Se il Tribunale civile di Roma dovesse accogliere il ricorso presentato da Sarah Felberbaum, Gaia De Rossi potrebbe decidere di prendere anche il suo cognome e acquisterebbe diritti sulla successione. [...] Ma trapela stupore per un'opposizione da parte di Pisnoli che, seppur legittima, stona con il fatto che ieri non si è presentata in udienza e non avrebbe rapporti con la figlia da diversi anni.

(ilmessaggero.it)