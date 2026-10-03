Roma-Lazio femminile, oggi alle 18 il derby. Le info per chi sarà al Tre Fontane (COMUNICATO)

La Roma femminile oggi scende in campo al Tre Fontane alle 18 (diretta tv su Rai Sport e su Dazn, in streaming su Rai Play), contro la Lazio. La seconda giornata di campionato regala subito la stracittadina.

Nel merito del match, dando tutte le info utili, la Roma ha emanato un comunicato stampa. Ecco il testo.

"I cancelli del Tre Fontane apriranno alle ore 16.30. Il servizio di cambio utilizzatore e la vendita dei biglietti online saranno disponibili fino al calcio d'inizio del match. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione. Nel pomeriggio del Tre Fontane sarà presente la mascotte Romina, che intratterrà il pubblico romanista con uno spara gadget.

In occasione dell'evento nazionale di sensibilizzazione "Ottobre rosa", le ragazze giallorosse scenderanno in campo con la fascia rosa al braccio per sottolineare l’importanza di una prevenzione regolare. La squadra sarà testimonial della campagna “È il tuo tempo”, promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Prima del match verrà letto anche un messaggio informativo dallo speaker. Gli spettatori, inoltre, saranno coinvolti nella campagna attraverso la distribuzione di gadget e materiali informativi".

(Asroma.com)