Roma-Lazio femminile, oggi alle 18 il derby. Le info per chi sarà al Tre Fontane (COMUNICATO)

Alla fine dell'intervento del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, ha stilato la sua formazione migliore della storia dell...
La piramide dei migliori calciatori della storia fatta dal sindaco di Roma Gualtieri. Nel giochetto che ormai spopola, anche il primo cittadino romano ha detto la sua. Al secondo posto ci sono Falcao...
A poche ore dal "sì" pronunciato da Gaia De Rossi in aula alla richiesta di adozione presentata dalla moglie del padre, Sarah Felberbaum, la mamma della 21enne, Tamara Pisnoli, che si è costituita nel...
Finalmente i tifosi della Roma potranno tornare in trasferta. Nove mesi dopo, in occasione di Como-Roma, i romanisti potranno partire al seguito della squadra e infatti il sito del Como è stato preso...
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