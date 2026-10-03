Gasperini stila la top 11 della storia della Roma: il modulo è il 4-3-1-2

Alla fine dell'intervento del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, ha stilato la sua formazione migliore della storia della Roma. Intanto ha cambiato modulo, non la difesa a tre ma un pacchetto arretrato a quattro uomini. Sarebbe stato troppo complicato.

Il sistema di gioco scelto dall'allenatore di Grugliasco è il 4-3-1-2. In porta Tancredi, dietro Cafu, Aldair, Samuel e Nela. Di Bartolomei a gestire le operazioni in mezzo, con De Rossi e Falcao ai lati. Alle spalle delle due punte, Batistuta e Conti, ovviamente Francesco Totti.

L'11 ideale della Roma per Gasperini

Tancredi; Cafu, Aldair, Samuel, Nela; De Rossi, Di Bartolomei, Falcao; Totti; Batistuta, Conti.