Gasperini stila la top 11 della storia della Roma: il modulo è il 4-3-1-2

La Roma femminile oggi scende in campo al Tre Fontane alle 18 (diretta tv su Rai Sport e su Dazn, in streaming su Rai Play), contro la Lazio. La seconda giornata di campionato regala subito la stracit...
La piramide dei migliori calciatori della storia fatta dal sindaco di Roma Gualtieri. Nel giochetto che ormai spopola, anche il primo cittadino romano ha detto la sua. Al secondo posto ci sono Falcao...
A poche ore dal "sì" pronunciato da Gaia De Rossi in aula alla richiesta di adozione presentata dalla moglie del padre, Sarah Felberbaum, la mamma della 21enne, Tamara Pisnoli, che si è costituita nel...
Finalmente i tifosi della Roma potranno tornare in trasferta. Nove mesi dopo, in occasione di Como-Roma, i romanisti potranno partire al seguito della squadra e infatti il sito del Como è stato preso...
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