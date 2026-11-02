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Calciomercato Roma, dalla Germania: interesse per Gabriel Sara. Anche il Napoli e club di Premier sul centrocampista

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Gabriel Sara
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La Roma guarda al mercato internazionale in vista della sessione invernale di gennaio. Non solo l'attacco, Tony D'Amico potrebbe mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini anche un altro centrocampista per rinfoltire un reparto in cui nelle ultime settimane sono stati indisponibili per infortunio Cristante e Koné.
Come riportato dal portale, tra i nomi attenzionati c'è anche quello di Gabriel Sara. Il brasiliano, classe 1999, è in forza al Galatasaray e ha attirato l'interesse di diversi club. In Italia non c'è solo la Roma che guarda al centrocampista, ma anche il Napoli. Dalla Premier League, invece, Newcastle ed Everton hanno già manifestato il loro interesse e sono pronte ad offrire circa 30 milioni di euro per garantirsi le prestazioni di Gabriel Sara.
(fussball-news.de)
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