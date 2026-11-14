Calciomercato Roma: Balde pista fredda. Non è una priorità per i giallorossi

Il mercato invernale si avvicina e la Roma lavora per cercare dei rinforzi. Il ds giallorosso Tony D'Amico vuole consegnare dei rinforzi a Gian Piero Gasperini.

Come riportato da Matteo Moretto ai microfoni di Marca, la priorità dei giallorossi è nel reparto offensivo. Per quanto concerne, invece, il ruolo di vice Wesley, è stato accostato in questi ultimi giorni Balde del Barcellona. Il laterale resta in uscita dal club spagnolo ma per la Roma, almeno al momento, non è una priorità. La pista, infatti, viene definita come "abbastanza fredda".