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Calciomercato Roma: Balde pista fredda. Non è una priorità per i giallorossi

Mercato
di Fabio D'Ascanio
balde
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Il mercato invernale si avvicina e la Roma lavora per cercare dei rinforzi. Il ds giallorosso Tony D'Amico vuole consegnare dei rinforzi a Gian Piero Gasperini.
Come riportato da Matteo Moretto ai microfoni di Marca, la priorità dei giallorossi è nel reparto offensivo. Per quanto concerne, invece, il ruolo di vice Wesley, è stato accostato in questi ultimi giorni Balde del Barcellona. Il laterale resta in uscita dal club spagnolo ma per la Roma, almeno al momento, non è una priorità. La pista, infatti, viene definita come "abbastanza fredda".

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