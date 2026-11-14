Parma: Diego Carlos sostituto per precazione nel ko contro il Cesena

Il, è sceso in campo oggi per un'amichevole contro il Cesena. I crociati sono stati sconfitti per 2-0 e al 37', come riportato da Sky Sport,si è fermato e ha abbandonato il campo. Lo stop è a scopo precauzionale ma le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni in vista del match in programma contro i giallorossi.