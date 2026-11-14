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Parma: Diego Carlos sostituto per precazione nel ko contro il Cesena

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Il Parma di Alberto Gilardino, prossimo avversario della Roma in campionato sabato prossimo alle ore 18, è sceso in campo oggi per un'amichevole contro il Cesena. I crociati sono stati sconfitti per 2-0 e al 37', come riportato da Sky Sport, Diego Carlos si è fermato e ha abbandonato il campo. Lo stop è a scopo precauzionale ma le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni in vista del match in programma contro i giallorossi.

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