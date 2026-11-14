FOTO - D'Amico alla Luiss per una lezione di Diritto dello Sport: lo scatto insieme all'ex Lazio Stendardo

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Ndicka, spunta la clausola sul contratto: il difensore incasserà il 20% di un'eventuale cessione
Evan Ndicka è uno dei pilastri della Roma di Gian Piero Gasperini. Il difensore ivoriano rappresenta da anni una garanzia in casa Roma prestazioni e affidabilità fisica. Il suo contratto con il club...
Villar torna a Roma: il centrocampista spagnolo tra le vie del centro della Capitale insieme alla compagna
Gonzalo Villar non ha mai dimenticato Roma e la Roma. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forza all'Elche, ha più volte ricordato la sua esperienza in giallorosso ammettendo di essere rimasto m...
Roma Femminile, Piemonte: "La cosa più importante è fare punti. È stata una partita tosta"
Martina Piemonte è stata l'assoluta protagonista del match vinto dalla Roma per 6-5 contro il Parma. L'attaccante giallorossa ha siglato una tripletta nella partita pazza giocata al Tre Fontane. Ecco...