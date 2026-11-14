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FOTO - D'Amico alla Luiss per una lezione di Diritto dello Sport: lo scatto insieme all'ex Lazio Stendardo

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di Fabio D'Ascanio
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Tony D'Amico è stato ospite all'Università Luiss per una lezione di Diritto dello Sport. Il ds giallorosso ha preso parte alla lezione svolta da Guglielmo Stendardo, ex calciatore della Lazio ed ex allenatore, oggi docente all'ateneo. 
Stendando ha pubblicato su un post Instagram degli scatti insieme al dirigente della Roma scrivendo evidentemente delle parole riportate proprio da D'Amico: "Il coraggio di fare, di rischiare, mi ha portato a svolgere il ruolo di direttore sportivo: scouting, risultato economico e sportivo sono i tre pilastri di una società sportiva. Ho avuto la possibilità di avere opportunità importanti rimanendo sempre fedele ai miei principi. Preferisco lavorare in silenzio e dietro le quinte". 

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