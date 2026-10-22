Calciomercato Roma: anche la Juve e club di Premier League su Bakola. Il Sassuolo chiude alla cessione a gennaio

In questo avvio di campionato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra è senza dubio Darryl Bakola. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di ottime prestazioni in cui ha fatto vedere molte delle sue qualità. Forza fisica, capacità di inserimento e una buonissima tecnica. Il classe 2007 ha attirato l'attenzione di diversi club: in Italia Roma e Juventus hanno messo gli occhi sul francese, ma anche diversi club di Premier League lo hanno messo nel mirino.

Come riportato dal sito, però, il Sassuolo ha chiuso completamente alla cessione nella finestra invernale di calciomercato. Per il club neroverde il talento ex Marsiglia è incedibile almeno fino alla fine della stagione. Per tutti gli estimatori, quindi, l'assalto è rimandato.

(tuttomercatoweb.com)