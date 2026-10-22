Calciomercato Roma: anche la Juve e club di Premier League su Bakola. Il Sassuolo chiude alla cessione a gennaio

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La Roma si prepara al big match in casa del Napoli. Sabato, alle ore 18, i giallorossi saranno ospiti della squadra azzurra allo stadio Maradona. Domani, nella giornata di vigilia, come confermato da...
Mile Svilar continua il suo percorso di recupero in Belgio dopo l'infortunio al dito del piede che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese. Il portiere giallorosso, tramite il suo profilo Instagr...
Nell'ottava giornata di Serie A, la Roma sarà impegnata sul campo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il match è in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona. I tifosi giall...
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